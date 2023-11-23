23 ноября, 19:46

Управляющий "Открытие холдинга" потребовал взыскать 9,75 млрд рублей с Алекперова и Федуна

До начала процедуры оздоровления банка "Открытие" на август 2017 года основным акционером напрямую или косвенно являлся "Открытие холдинг"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Конкурсный управляющий АО "Открытие холдинг" Мария Булатова подала заявление о взыскании солидарно более 9,75 млрд убытков в пользу компании с ее бывших совладельцев - Вагита Алекперова и Леонида Федуна, а также четырех связанных с ними компаний. Это следует из опубликованного сообщения Булатовой на портале "Федресурс".

"Конкурсный управляющий АО "Открытие Холдинг" Булатова Мария Анатольевна сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича, Gatecraft limited, АО "Капитал", ООО "Резерв инвест", АО "Частные активы" в пользу АО "Открытие холдинг" убытков в размере 9 753 000 000 рублей", - говорится в сообщении.

До начала процедуры оздоровления банка "Открытие" на август 2017 года основным акционером банка напрямую или косвенно являлся "Открытие холдинг" (совладельцы - Вадим Беляев, Рубен Аганбегян, Александр Мамут, группа "ИФД", банк ВТБ, группа "Ист", НПФ "Лукойл-гарант" и другие). Остальные акции находились в свободном обращении. 

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