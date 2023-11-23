Bloomberg: банки в ОАЭ ужесточили условия для российских компаний

По данным агентства, денежные переводы фирм, отправляющих средства в Россию, строже контролируются и занимают больше времени

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Российские фирмы, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), подпадают под более пристальное внимание со стороны местных банков, поскольку США усиливают давление на ближневосточную страну, чтобы лишить Москву возможности обходить санкции. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По его информации, денежные переводы компаний, отправляющих средства в Россию, стали строже контролироваться и теперь занимают больше времени. Источники Bloomberg сообщают, что некоторые банки требуют дополнительную документацию и иногда блокируют средства, ставя под сомнение происхождение денег. Это во многом вызвано тем, что США, Великобритания и ЕС усилили давление на чиновников ОАЭ для того, чтобы лишить Россию возможности обходить санкции, пишет агентство.

Хотя банки ОАЭ запрашивают дополнительную информацию у нынешних и потенциальных клиентов из любой страны, ситуация особенно острая именно для россиян из-за объема санкций, сообщили источники Bloomberg.