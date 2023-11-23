Венгрия разрешила АЭС "Пакш" использовать альтернативное российскому топливо

Такое решение принято с целью обеспечить безопасность и надежность работы станции в долгосрочной перспективе

БУДАПЕШТ, 23 ноября. /ТАСС/. Возможность использования на АЭС в Пакше альтернативного ядерного топлива вместо российского законодательно закреплена в Венгрии. Депутаты национального парламента поддержали соответствующую поправку к стратегии в области ядерной энергетики, предложенную правительством страны.

Выступая на заседании, государственный секретарь Министерства энергетики Аттила Штайнер напомнил, что единственная в Венгрии АЭС "Пакш" использует сейчас ядерное топливо, поставляемое предприятиями Росатома. В то же время для обеспечения безопасности и надежности ее работы в долгосрочной перспективе, а также с учетом продолжающихся попыток введения Евросоюзом санкций против российской госкорпорации венгерское правительство решило подстраховаться и предусмотреть варианты замены в случае необходимости топлива из РФ. Для этого национальное законодательство было дополнено положением, согласно которому "атомная электростанция может использовать новое, альтернативное топливо другого производителя, в частности, в период продления срока ее эксплуатации".

Правительство Венгрии намерено продлить срок службы АЭС в Пакше. Нынешний срок действия четырех энергоблоков станции, построенной советскими специалистами 40 лет назад, должен был завершиться в период 2032-2037 годов, но предполагается, что они проработают как минимум до 2052-2057 годов. Одновременно там идет сооружение второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков - по проекту Росатома.

До 2022 года тепловыделяющие сборки в Пакш доставляли из России по железной дороге через территорию Украины, однако после начала вооруженного конфликта в этой стране маршрут пришлось изменить. Сейчас специальный груз перевозят на судне по Черному морю под охраной военных кораблей в болгарский порт Варна, где перегружают на поезд, а затем везут через Болгарию и Румынию в Венгрию. Как правило, на атомных станциях создается запас топлива по меньшей мере на два года вперед.

Поиски нового топлива

Альтернативы российскому топливу для четырех реакторов ВВЭР-440, работающих в Пакше, сейчас нет, и венгерское правительство неоднократно заявляло, что не намерено от него отказываться до тех пор, пока будут осуществляться его надежные поставки. Выступая на заседании, которое транслировалось на сайте парламента, Штайнер отметил, что изготовить топливные сборки для АЭС сейчас могут только предприятия Росатома, поэтому Венгрия заинтересована в том, чтобы они не были подвержены санкциям. В то же время госсекретарь подтвердил, что в соответствии с общей политикой Евросоюза Венгрия будет стремиться к диверсификации поставок энергоносителей и этот принцип распространяется, в частности, на ядерную энергетику.

Руководствуясь таким подходом, Минэнерго Венгрии в сентябре подписало с французской корпорацией Framatome Меморандум о сотрудничестве по эксплуатации и снабжению топливом атомных электростанций. Франция, располагающая самым большим количеством ядерных реакторов в Европе, самостоятельно производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

В то же время поисками альтернативы топливу для российских водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР), работающих на станциях в Евросоюзе и на Украине, в последние годы занималась в основном американская компания Westinghouse. Эта работа ведется, в частности, по проекту Европейского сообщества по атомной энергии, получившего название APIS - "Ускоренная программа надежного снабжения топливом реакторов ВВЭР". В июле нынешнего года дочернее предприятие венгерской государственной энергетической компании MVM, управляющее АЭС "Пакш", присоединилось к этому проекту.

Реакторы типа ВВЭР, разработанные советскими специалистами в 1950-е годы, являются наиболее распространенными в мире и работают, в частности, в странах Центральной и Восточной Европы. Поиск источника поставок топлива для них взамен российского ведется их владельцами с участием крупнейших западных компаний уже не первый год. Однако подобные изыскания имеют переменный успех, их результаты неоднозначны. В последнее время эти усилия активизировались в связи с попытками некоторых стран добиться от ЕС введения санкций против российской атомной отрасли. Эксперты считают, что такая работа за рубежом займет не один год и ее успех не гарантирован.

АЭС "Пакш" обеспечивает почти половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в 12,5 млрд евро и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.