Госдолг Коми может вырасти за три года с 42 млрд рублей до 81 млрд рублей

Как сообщил министр финансов республики Владимир Казаков, это связано со значительным дефицитом спланированного на этот период бюджета

СЫКТЫВКАР, 24 ноября. /ТАСС/. Бюджет Республики Коми спланирован на предстоящие три года со значительным дефицитом от 14,8 до 15 млрд рублей. Это повлечет увеличение госдолга региона с 42 млрд рублей в 2024 году до 81,1 млрд рублей в 2026 году, или до 100% собственных доходов, такие параметры заложены в сверстанном проекте бюджета, сообщил зампред правительства республики - министр финансов Коми Владимир Казаков.

"В предстоящие три года прогнозируется значительный дефицит республиканского бюджета. Это повлечет рост госдолга и расходов на его обслуживание. Ожидается, что к концу 2023 года госдолг возрастет до 42 млрд, или до 42%, в 2025 и 2026 годах - до 83% и 100% собственных доходов. В 2026 году госдолг составит <...> 81,1 млрд рублей", - сообщил Казаков депутатам Госсовета региона.

По его данным, в 2024 году дефицит достигнет предельно допустимого уровня - 15 млрд рублей, или 16,8% от собственных доходов. В 2025 и 2026 годах он составит 14,9 млрд и 14,8 млрд рублей, или 14% и 13,8% соответственно.

Доходы бюджета Коми составят в 2023 году 99,8 млрд рублей, дефицит спланирован в объеме 12,2 млрд рублей. Однако по соглашению с Минфином РФ дефицит не должен превышать 10% или 8,5 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили в 2022 году 107,6 млрд рублей, в 2023 году спланированы в объеме 94 млрд, в 2024-м - 85,2 млрд, в 2025-м - 84,6 млрд, в 2026-м - 81,1 млрд. Снижение произойдет из-за отмены института консолидированных групп налогоплательщиков, в которую входили "Лукойл", "Газпром" и другие крупнейшие недропользователи. Поэтому планируется, что сборы налога на прибыль предприятий снизятся с 31 млрд рублей в 2024 году до 22 млрд в 2026-м. При этом налог на прибыль организаций, НДФЛ и налог на имущество предприятий формируют до 88% собственных доходов регионов.

"Рост госдолга приведет к росту расходов на его обслуживание. В 2023 году соглашение с Минфином РФ по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов еще будет исполнено. Но с 2024 года уровень дефицита свыше 10% и уровень госдолга свыше 51% собственных доходов нарушает условия соглашений с Минфином РФ, что повлечет несогласование Минфином России проекта республиканского бюджета, а при наличии нарушений и к штрафу по итогам исполнения бюджета", - констатировал Казаков.

Проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесен в Госсовет Коми и будет рассмотрен 30 ноября. Доходы бюджета Коми на 2023 год с учетом принятых в июне поправок составляли 96,2 млрд рублей, расходы - 108,4 млрд, дефицит - 12,2 млрд. Минфин региона рассчитывал получить по итогам года профицитный бюджет за счет дополнительных налоговых поступлений.