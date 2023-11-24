24 ноября, 00:17

Эксперт считает, что аграрная экономика Украины может завести страну в тупик

AP Photo/ Nariman El-Mofty
© AP Photo/ Nariman El-Mofty

Украинский экономист Павел Вернивский призвал увеличить количество разных экономических секторов, которые будут генерировать дополнительные налоговые поступления

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Украина может повторить путь Аргентины, чья ориентированная на аграрный сектор экономика привела к постоянному кризису. Такое мнение выразил украинский экономист Павел Вернивский в статье для издания "Фокус".

Читайте также
Киев вводит новые санкции, ЕС "смотрит сквозь розовые очки". События вокруг Украины

"В этом [модели экономики] Украина очень схожа с Аргентиной. Потому что мы как раз начинаем путь в этом направлении. Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет", - написал он, отметив, что постоянная смена либеральных лидеров на социалистов в Буэнос-Айресе не приводит к необходимым изменениями в структуре экономики.

По мнению Вернивского, аграрная экономика не способна генерировать достаточный для покрытия социальных расходов объем налоговых поступлений в бюджет. "Для увеличения размера поступлений необходимо менять структуру экономики. То есть увеличить количество и долю разнообразных секторов экономики, которые будут генерировать дополнительные налоговые поступления", - добавил экономист.

"В Аргентине, как и в Украине, ни один кандидат не пойдет на такие непопулярные среди бизнеса шаги, а вместо того будет говорить о глобальном сокращении налогов, чтобы и аграриев не обидеть", - считает автор статьи. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация