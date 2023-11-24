Эксперт считает, что аграрная экономика Украины может завести страну в тупик

Украинский экономист Павел Вернивский призвал увеличить количество разных экономических секторов, которые будут генерировать дополнительные налоговые поступления

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Украина может повторить путь Аргентины, чья ориентированная на аграрный сектор экономика привела к постоянному кризису. Такое мнение выразил украинский экономист Павел Вернивский в статье для издания "Фокус".

"В этом [модели экономики] Украина очень схожа с Аргентиной. Потому что мы как раз начинаем путь в этом направлении. Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет", - написал он, отметив, что постоянная смена либеральных лидеров на социалистов в Буэнос-Айресе не приводит к необходимым изменениями в структуре экономики.

По мнению Вернивского, аграрная экономика не способна генерировать достаточный для покрытия социальных расходов объем налоговых поступлений в бюджет. "Для увеличения размера поступлений необходимо менять структуру экономики. То есть увеличить количество и долю разнообразных секторов экономики, которые будут генерировать дополнительные налоговые поступления", - добавил экономист.

"В Аргентине, как и в Украине, ни один кандидат не пойдет на такие непопулярные среди бизнеса шаги, а вместо того будет говорить о глобальном сокращении налогов, чтобы и аграриев не обидеть", - считает автор статьи.