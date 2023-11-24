Во Владивостоке планируют открыть торговое представительство китайского города Таншань

Делегацию из КНР также пригласили принять участие в Международном инвестиционно-промышленном форуме

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хэбэй планируют открыть торговое представительство города Таншань во Владивостоке. Об этом сообщает агентство международного сотрудничества Приморья в Telegram-канале.

"Состоялась встреча руководителя агентства международного сотрудничества Приморского края Алексея Старичкова с делегацией города Таншань провинции Хэбэй, КНР. Стороны встретились впервые, но сразу наметили конкретные шаги по развитию двустороннего сотрудничества. Провинция Хэбэй: сообщили о планах открытия торгового представительства Таншань в городе Владивостоке", - сообщает агентство.

Кроме того, власти Приморского края пригласили представителей провинции принять участие в Международном инвестиционно-промышленном форуме, который пройдет во Владивостоке в декабре.

В городе Таншань находится один из крупнейших портов мира. В 2022 году порт занял второе место в мире по общему годовому грузообороту. Через порт Таншань проходит 232 внутренних и международных торговых маршрута, которые соединяют 190 портов в 70 странах и регионах мира. Также в китайском городе находятся заводы ключевых игроков рынка стали.