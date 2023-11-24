24 ноября, 00:40

Во Владивостоке планируют открыть торговое представительство китайского города Таншань

Делегацию из КНР также пригласили принять участие в Международном инвестиционно-промышленном форуме

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хэбэй планируют открыть торговое представительство города Таншань во Владивостоке. Об этом сообщает агентство международного сотрудничества Приморья в Telegram-канале.

"Состоялась встреча руководителя агентства международного сотрудничества Приморского края Алексея Старичкова с делегацией города Таншань провинции Хэбэй, КНР. Стороны встретились впервые, но сразу наметили конкретные шаги по развитию двустороннего сотрудничества. Провинция Хэбэй: сообщили о планах открытия торгового представительства Таншань в городе Владивостоке", - сообщает агентство.

Кроме того, власти Приморского края пригласили представителей провинции принять участие в Международном инвестиционно-промышленном форуме, который пройдет во Владивостоке в декабре.

В городе Таншань находится один из крупнейших портов мира. В 2022 году порт занял второе место в мире по общему годовому грузообороту. Через порт Таншань проходит 232 внутренних и международных торговых маршрута, которые соединяют 190 портов в 70 странах и регионах мира. Также в китайском городе находятся заводы ключевых игроков рынка стали. 

Теги:
РоссияКитайПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация