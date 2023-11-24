Аграрии Приамурья получат более 115 млн рублей за строительство домов для сотрудников

В 2023 году такой субсидией воспользовались 13 сельхозпроизводителей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Амурской области до конца 2023 года получат более 115 млн рублей за строительство жилья для своих сотрудников. В этом году они построили в два раза больше домов по сравнению с 2022 годом, сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства Владимир Гутник.

"В 2023 году сельхозтоваропроизводителями области построено в два раза больше домов, чем в 2022 году, когда только данная субсидия начала реализовываться. На возмещение этих затрат до конца 2023 года аграрии получат из областного бюджета субсидию на сумму более 115 млн рублей", - сказал Гутник.

В этом году мерой поддержки воспользовались 13 сельхозпроизводителей из Октябрьского, Константиновского районов и Тамбовского, Ивановского округов. Предприятия построили 51 дом общей площадью около 6 тыс. кв. м.

Минсельхоз Приамурья начал предоставлять данную меру поддержки в 2022 году. Субсидия предоставляется в размере 20 тыс. рублей на 1 построенный кв. м., но не более 120 кв. м. Основными условиями получения субсидии является наличие разрешения на строительство и ввод жилого дома в эксплуатацию и заверенная заявителем копия документа, подтверждающего фактическую площадь введенного жилого дома.

В 2022 году субсидией воспользовались 8 сельхозтоваропроизводителей области и получили поддержку в размере 46 млн рублей. Был построен 21 дом.