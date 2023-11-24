24 ноября, 01:46

Аграрии Приамурья получат более 115 млн рублей за строительство домов для сотрудников

В 2023 году такой субсидией воспользовались 13 сельхозпроизводителей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Амурской области до конца 2023 года получат более 115 млн рублей за строительство жилья для своих сотрудников. В этом году они построили в два раза больше домов по сравнению с 2022 годом, сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства Владимир Гутник.

"В 2023 году сельхозтоваропроизводителями области построено в два раза больше домов, чем в 2022 году, когда только данная субсидия начала реализовываться. На возмещение этих затрат до конца 2023 года аграрии получат из областного бюджета субсидию на сумму более 115 млн рублей", - сказал Гутник.

В этом году мерой поддержки воспользовались 13 сельхозпроизводителей из Октябрьского, Константиновского районов и Тамбовского, Ивановского округов. Предприятия построили 51 дом общей площадью около 6 тыс. кв. м.

Минсельхоз Приамурья начал предоставлять данную меру поддержки в 2022 году. Субсидия предоставляется в размере 20 тыс. рублей на 1 построенный кв. м., но не более 120 кв. м. Основными условиями получения субсидии является наличие разрешения на строительство и ввод жилого дома в эксплуатацию и заверенная заявителем копия документа, подтверждающего фактическую площадь введенного жилого дома.

В 2022 году субсидией воспользовались 8 сельхозтоваропроизводителей области и получили поддержку в размере 46 млн рублей. Был построен 21 дом. 

Теги:
РоссияАмурская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация