24 ноября, 02:31

В Хабаровском крае назвали сферы с наибольшим дефицитом кадров

Как сообщил председатель комитета по труду и занятости населения правительства региона Константин Виноградов, большинство вакансий зафиксировали в строительстве и на транспорте

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Наибольшая нехватка кадров в Хабаровском крае отмечается в строительной и транспортной отраслях. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по труду и занятости населения правительства региона Константин Виноградов.

"Стройка - 3 тыс. вакансий, транспорт - 2 250 вакансий на водителей", - сказал Виноградов после старта выездной сессии Всероссийского форума наставников в Хабаровске. Он добавил, что дефицит кадров есть также в медицине, образовании, сельском хозяйстве.

По его словам, в сферах строительства и транспорта работодатели вынуждены устраивать иностранных граждан. "Квота на иностранных граждан - порядка 7 тыс. В основном это Китай, если говорить о визовом въезде", - сказал собеседник агентства. Также в регион привлекаются рабочие из Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии.

Он также сообщил, что в регионе достигли исторического минимума по безработице, количество вакансий в службах занятости составляет порядка 27 тыс.

Программа Всероссийского форума наставников рассчитана на два дня и включает в себя проектные сессии, мастер-классы, подведение результатов конкурса "Лучшие практики наставничества" в Дальневосточном федеральном округе. 

Теги:
Россия
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