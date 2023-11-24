24 ноября, 03:07

Треть опрошенных россиян ждут возвращения иностранных брендов одежды

В то же время большинство респондентов - 55% - стали чаще покупать в 2023 году вещи российских производителей, говорится в исследования "Сбермаркетинга" и "Авито"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян ждут возвращения на российский рынок зарубежных брендов одежды, при этом примерно каждый пятый не хочет возобновления их продаж, говорится в сообщении по итогам совместного исследования "Сбермаркетинга" и "Авито". ТАСС ознакомился с его результатами.

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"Сбермаркетинг" в ноябре 2023 года провел опрос на платформе маркетинговых исследований "Анкетолог" среди мужчин (41%) и женщин (59%). В нем приняли участие более 1,5 тыс. пользователей со всей России. Согласно результатам, 52% россиян покупают необходимые товары в доступных магазинах и не видят потребности в приобретении одежды за рубежом. Одновременно 14% покупают или заказывают вещи из-за границы.

"Возвращения ушедших иностранных брендов в российские магазины ждут 33% из числа участников опроса, а вот 17% не хотят возобновления их продаж. Интересно, что 50% респондентов все равно, они не придают значения брендам одежды", - говорится в сообщении.

Кроме того, большинство опрошенных (55%) в 2023 году стали чаще покупать российские бренды одежды, 32% - еще нет. Результаты исследования также показали, что ежеквартально 44% россиян тратят на одежду и аксессуары от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Расходы менее 10 тыс. рублей зафиксированы у 38% респондентов, 12% тратят 30-60 тыс. рублей.

"Как показали результаты опроса, в этом году 24% пользователей стали тратить на одежду на 10-15% больше средств. Увеличили расходы на 5-10% 22% респондентов, на 15-20% - 19% опрошенных. Сумма расходов не изменилась у 23%", - добавляется в сообщении. Ресейл-платформами для покупки или продажи одежды в этом году пользовались 47% опрошенных, 53% респондентов пока не пробовали.

Продажи одежды

Продажи женской одежды и обуви на "Авито" в третьем квартале 2023 года выросли на 31% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Средний чек покупки женской одежды составил 2,8 тыс. рублей, в категории "женская обувь" - 2,9 тыс. рублей. Мужскую обувь покупали чаще на 66%, одежду - на 62%. Средний чек покупки мужской обуви составил 4,7 тыс. рублей, одежды - 3,4 тыс. рублей.

Продажи брендовых вещей на "Авито" в годовом выражении выросли на 57%. "В июле - сентябре этого года заметно выросли продажи вещей от Balenciaga (+173%), Christian Dior (+87%), Dolce & Gabbana (+70%), Chanel (+66%) и Prada (+62%)", - отмечается в исследовании. Продажи Gucci выросли за год на 85%.

Руководитель категории Fashion в "Авито" Никита Шашкевич отметил, что самыми востребованными брендами на платформе стали марки среднего ценового сегмента.

Так, суммарно больше всего сделок в категории "одежда и аксессуары" на платформе пришлось на бренд Nike: продажи выросли на 67% в годовом выражении, средний чек составил 3,69 тыс. рублей. За этим брендом в рейтинге по количеству сделок идет Adidas (средняя цена - 3,26 тыс. рублей), далее - Zara (1,94 тыс. рублей), New Balance (5,57 тыс. рублей) и H&M (1,25 тыс. рублей). 

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