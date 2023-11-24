24 ноября, 04:14

В фитнес-сообществе назвали число клубов, которые откроются в России в 2023 году

По подсчетам организации, оно составит порядка 612, превысив допандемийный уровень

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В России по итогам 2023 года будет открыто свыше 600 фитнес-клубов, что превысит показатели четырех предыдущих лет, включая допандемийный 2019 год. Об этом сообщила ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"По нашим подсчетам, в текущем году откроется порядка 612 новых фитнес-клубов. В настоящий момент, к концу ноября, уже удалось вплотную приблизиться к этому показателю. Лишь около 5% от указанного количества пока находятся на этапе строительства и запуска предпродаж, но они должны заработать к концу 2023 года", - сказала она.

Силина отметила, что это число превысит показатели четырех прошлых лет. Так, в 2022 году было открыто 572 клуба, в 2021 году - 400, в 2020 году не было открыто ни одного фитнес-клуба, что было связано с ограничительными мерами для работы отрасли из-за ситуации с коронавирусом. В 2019 году, то есть до пандемии, запущено 573 клуба, уточнила глава Национального фитнес-сообщества.

При этом число закрытий клубов по итогам 2023 года составит около 217 против 172 годом ранее и 30 в 2019 году. Период массовых закрытий пришелся на 2020 год (3,25 тыс. клубов) и на 2021 год (1,95 тыс.).

"Динамика роста открытий обеспечена за счет запуска клубов преимущественно студийного формата. На них приходится около 78% от общего объема открытых клубов. Дело в том, что студийный формат требует небольших затрат - от 1 до 3 млн рублей инвестиций для площади от 70 до 500 кв. м, а также имеет быстрый срок окупаемости - полтора-три года. При этом на открытие многофункционального клуба нужно в десятки раз больше, и риски в этом случае выше", - пояснила Силина.

По ее словам, сейчас бизнесу в отрасли необходима государственная поддержка, в первую очередь в виде льготных кредитов с доступной ставкой, налоговых преференций, аналогичных введенным для IT-отрасли, введение корпоративного налогового вычета для стимулирования сотрудников компаний к занятиям фитнесом и другие меры. "Это дало бы возможно прыгнуть с трамплина и в разы увеличить число открытий фитнес-клубов, как студийных, так и многофункциональных", - добавила глава организации.

Объем выручки

Как уточнила Силина, общее число работающих в стране клубов по итогам 2023 года составит более 9 тыс., тогда как в 2022 году было 8,6 тыс., в 2021 году - 8,2 тыс., в 2020 году - 9,75 тыс., в 2019 году - 13 тыс.

"Учитывая динамику ключевых показателей рынка, прогнозируем, что к концу 2023 года совокупный объем выручки фитнес-отрасли составит свыше 170 млрд рублей и превысит показатели 2019 года более чем на 3 млрд рублей", - сказала она. В прошлом году объем рынка составил 154,1 млрд рублей.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка России, в составе которого более 2 700 фитнес-клубов из 85 регионов России, имеет 60 официальных представительств. В составе организации 10 профессиональных образовательных учреждений, 11 ассоциаций, 11 федераций, 42 ведущие российские спортивно-оздоровительные компании различных специализаций. Является официальным партнером Министерства спорта. 

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