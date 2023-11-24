Посол КНР сообщил о готовности Пекина разрабатывать авто, отвечающие потребностям рынка РФ

Китай также намерен способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух стран, отметил Чжан Ханьхуэй

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай намерен разрабатывать модели автомобилей, которые отвечают потребностям российского рынка. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на II Российско-китайском автопромышленном форуме.

"Китай готов <...> постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям российского рынка, обеспечивать первоклассное качество, предоставлять высококачественные услуги, а также способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух стран", - цитирует Чжан Ханьхуэя агентство Xinhua.

По его словам, Китай будет способствовать тому, чтобы предприятия КНР поддерживали хороший имидж собственных автомобильных брендов.

Он также выразил надежду, что российская сторона окажет поддержку китайскому автопрому и упростит китайским компаниям производство, продажу и работу в России.

По данным китайской таможни, с января по октябрь Китай экспортировал в Россию легковых пассажирских автомобилей на $9,4 млрд. Для КНР Россия - крупнейший автомобильный рынок. Второй крупнейший рынок для Китая - Бельгия ($5,2 млрд с января по октябрь), третий - Великобритания ($4,8 млрд).

II Российско-китайский автопромышленный форум прошел в Москве 22 ноября. В нем приняли участие более 500 человек: политики, представители автомобильной промышленности и финансовых учреждений двух стран. Они обсудили перспективы сотрудничества и развития автомобильной промышленности.