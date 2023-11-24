Подстанция "Чагино" в Москве работает в штатном режиме после возгорания трансформатора

Электроснабжение потребителей не нарушено

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Оборудование электроподстанции "Чагино" на юго-востоке Москвы работает в штатном режиме после возгорания трансформатора на ее территории, электроснабжение потребителей не нарушено. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Россети".

Как отметили в пресс-службе, после возгорания трансформатор, расположенный в отдельном здании, был обесточен. "Остальное оборудование подстанции не затронуто возгоранием и работает штатно. Энергетики приступили к осмотру и анализу причин происшедшего", - сообщили в пресс-службе компании, добавив, что электроснабжение потребителей осуществляется без перебоев.

Информация о возгорании поступила в 04:27, оно ликвидировано. Пострадавших нет.