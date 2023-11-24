Центробанк Шри-Ланки снизил ключевые ставки на 100 пунктов

Снижение произошло до 9% и 10% соответственно

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноября. /ТАСС/. Валютный совет Центробанка Шри-Ланки снизил постоянную ставку по депозитным кредитам и постоянные ставки по кредитным линиям на 100 базисных пунктов, до 9% и 10% соответственно.

"Решение было принято после тщательного анализа текущих и ожидаемых событий во внутренней и мировой экономике с целью достижения и поддержания инфляции на целевом уровне 5% в среднесрочной перспективе", - сообщил ЦБ.

Валютный совет считает, что краткосрочные риски существенно не изменят среднесрочный прогноз инфляции, поскольку экономическая активность, по прогнозам, останется ниже номинала в ближайшей и среднесрочной перспективе. Благодаря снижению процентных ставок и мерам денежно-кредитной политики, проводимым с июня 2023 года, было осуществлено достаточное смягчение денежно-кредитной политики для стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе, пояснил банк.

Совет по денежно-кредитной политике ЦБ подчеркнул необходимость быстрого и полного проведения мер денежно-кредитного смягчения в отношении рыночных процентных ставок, особенно ставок по кредитам, со стороны финансовых учреждений с целью ускорить нормализацию рыночных процентных ставок в предстоящий период.

В последние два года Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, что привело к нехватке валютных резервов. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. 12 апреля 2022 года министерство финансов объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения страны.