В ФТС ответили на сообщения о проблемах с ввозом грузов в Южную Осетию из РФ

В ведомстве сообщили, что таможенный пост "Нижний Зарамаг" работает в штатном режиме

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пункт пропуска "Нижний Зарамаг", расположенный на границе с Южной Осетией, работает в штатном режиме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Среднесуточная пропускная способность МАПП "Нижний Зарамаг" остается неизменной, пункт пропуска работает в штатном режиме. За последние сутки оформлено 85 грузовых и 973 легковых автомобилей, что соответствует среднедневному товаропотоку", - заявили в службе.

По данным ФТС, за последнюю неделю таможенники выявили несколько случаев недекларирования товаров, заявление недостоверных сведений и уклонение от уплаты таможенных платежей, что наносит прямой ущерб экономике Российской Федерации. В отношении нарушителей были проведены досмотры и возбуждены дела об административных правонарушениях.

Северо-Кавказское таможенное управление также подчеркнуло, что ведомство не осуществляет давление на предпринимателей.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о проблемах, возникших на многофункциональном пункте пропуска "Нижний Зарамаг" на российско-югоосетинской границе, где приостановили оформление грузов, ввозимых в республику из РФ. Представитель ФТС России в Цхинвале Алексей Попов заявил, что вопросы югоосетинской стороны будут доведены до руководства службы.