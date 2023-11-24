24 ноября, 05:52,
обновлено 24 ноября, 06:15

На складе Wildberries в Электростали проходят обыски

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

На некоторых участках логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Силовики пришли с обысками на склад Wildberries в Электростали. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На территорию склада Wildberries в Электростали пришли несколько десятков силовиков с обысками, которые связаны с нелегальной миграцией", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители проверяют паспорта и другие документы сотрудников склада. Также собеседник отметил, что подобные операции проводятся в нескольких регионах России.

В официальном Telegram-канале пресс-службы Wildberries сообщили, что специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места.

Из-за проверки документов, продолжает онлайн-ретейлер, на некоторых участках логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. "Руководство Wildberries оказывает содействие полиции, делает все необходимое, чтобы ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим" - добавляет компания. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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