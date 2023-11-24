Новый краболов "Мыс Наварин" спустили на воду на Находкинском СРЗ

Система жизнеобеспечения судна позволит транспортировать 120 тонн живого краба трех видов с разной температурой хранения

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Четвертый краболов для группы компаний "Антей" спустили на воду в Приморье на Находкинском судоремонтном заводе, сообщает компания-заказчик в своем Telegram-канале.

"Спустили на воду четвертый краболов. Со стапелей Находкинского судоремонтного завода спустили на воду судно "Мыс Наварин". Восемь судов возводятся одновременно в рамках первого этапа программы "квоты под киль", - говорится в сообщении.

Первую тройку таких судов спустили на воду в 2022 году. Сейчас на них идут пуско-наладочные работы и подготовка к проведению швартовых и ходовых испытаний. Как ранее сообщал ТАСС главный конструктор группы компаний "Антей" Александр Габриель, на сегодняшний день это самый современный проект краболова в мире, аналогов которому нет. Основной его элемент, это система жизнеобеспечения, которая позволит транспортировать 120 тонн живого краба трех видов с разной температурой хранения.

Находкинский судоремонтный завод - резидент Свободного порта Владивосток и единственный завод в России, где одновременно строятся восемь краболовных судов одного типа.

Серия краболовных судов была заложена в июне 2020 года, старт строительству дал вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Объем инвестиций группы компаний "Антей" в строительство краболовов составил 13,5 млрд рублей, более 10 млрд уже вложены в экономику Дальнего Востока.