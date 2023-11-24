Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 15,75% годовых

Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции, сообщил регулятор

АСТАНА, 24 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 16% до 15,75% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором плюс - минус 1 процентный пункт. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.

Нацбанк республики 6 октября принял решение снизить базовую ставку с 16,5% до 16% годовых.

"Динамичное снижение годовой инфляции и ее более низкие прогнозы до конца 2023 года сформировали пространство для снижения базовой ставки. Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории", - пояснили в пресс-службе. Отмечено, что годовая инфляция в октябре 2023 года составила 10,8%. Прогноз инфляции на 2023 год составляет 9,3-10,3%.

"Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024-2025 годы пересмотрен. В текущем году рост ВВП, как и ранее, ожидается на уровне 4,2-5,2%. Прогноз на 2024 год снижен до 3,2-4,2% в связи с возможным переносом на конец 2024 года или на 2025 год начала увеличения производства на "Тенгизшевройле", - уточнили в пресс-службе.

Очередное плановое решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 19 января 2024 года.