На компенсацию расходов по созданию объектов агпропрома выделят более 316 млн рублей

Эти средства направят Хабаровскому краю и Сахалинской области

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российское правительство направит 316 млн рублей Хабаровскому краю и Сахалинской области, чтобы частично компенсировать затраты региональных инвесторов на создание сельскохозяйственных предприятий. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет о возмещении расходов на создание селекционно-семеноводческого центра мощностью 30 тыс. тонн в год в Хабаровском крае и тепличного комплекса для выращивания овощей в защищенном грунте площадью 2,8 га в Сахалинской области.

Механизм господдержки инвестпроектов по строительству и модернизации тепличных и селекционно-семеноводческих комплексов на Дальнем Востоке был разработан кабинетом министров в 2020 году после рабочей поездки Мишустина в этот федеральный округ. С помощью такого решения инвесторы могут вернуть до 20% средств, потраченных на создание тепличных комплексов, и до 50% - на создание семеноводческих центров. "Это помогает поддерживать инвестиционную активность в растениеводстве и тепличном овощеводстве и круглый год обеспечивать жителей Дальнего Востока свежими продуктами", - уточнили в правительстве.