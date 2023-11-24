Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года

Площадкой станет кампус Дальневосточного федерального университета

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Девятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, говорится в сообщении на сайте Фонда Росконгресс.

"С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет IX Восточный экономический форум, ставший авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов ускоренного развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс", - говорится в сообщении.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральной округе Юрий Трутнев выразил уверенность в успешной реализации форума, подчеркнув, что Восточный экономический форум стал одним из ключевых инструментов развития региона. "Уверен, что ВЭФ-2024 традиционно пройдет на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное - поможет найти ответы на поставленные вопросы и вызовы. В повестке форума, безусловно, будет выполнение поручений президента России по социально-экономическому развитию инфраструктуры региона", - отметил Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия также выступал Фонд Росконгресс.