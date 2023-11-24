24 ноября, 06:32

В Курганской области намерены создать IT-центр

Инвестиции в проект оценили в 2 млрд рублей

ТАСС, 24 ноября. В Кургане планируют создать IT-центр, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"В Курганской области планируют реализовать крупный инвестиционный проект в сфере IT стоимостью 2 млрд рублей, а также наращивать подготовку кадров для IT-сектора. Проект IT-компании "Такстелеком" предусматривает строительство IT-центра с созданием 200 новых рабочих мест. Сейчас завершается проектирование здания", - говорится в сообщении.

Благодаря мерам поддержки с 2019 по 2023 год в Курганской области появилось более 250 новых субъектов IT-бизнеса, а в планах к 2030 году добавить еще 300 IT-компаний. На базе IT-колледжа и IT-института будут готовить до 2,5 тыс. специалистов.

В Курганской области для предприятий и малого бизнеса IT-отрасли действует несколько мер поддержки: аренда помещений по цене за 1 рубль за 1 кв. м, льготное кредитование, льготные налоговые ставки и другие. 

Теги:
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