24 ноября, 06:49

Майнерам могут отказать в техприсоединении на время решения проблемы с энергодефицитом

Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс сообщил, что также рассматривается подключение в последнюю очередь, после социально значимых объектов, жилья, больших реальных секторов экономики

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минэнерго прорабатывает различные варианты техприсоединения (ТП) для майнеров в энергодефицитных регионах страны вплоть до полного отказа от присоединения к сети на время решения проблемы с дефицитом. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс в интервью газете "Коммерсантъ".

"Прорабатываются различные варианты вплоть до отказа от ТП на время решения проблемы с дефицитом", - сказал он. Также рассматривается подключение в последнюю очередь, после социально значимых объектов, жилья, больших реальных секторов экономики. "Но пока документ в проработке, мы обсуждаем все меры с экспертным сообществом", - отметил Сниккарс.

Общий дефицит из-за роста энергопотребления в юго-восточной части Сибири прогнозируется на уровне 1,225 ГВт к 2029 году. Для покрытия дефицита в регионе в декабре - январе будет объявлен конкурс на строительство новой генерации.

По словам замминистра, Минэнерго видит кратный рост цен на оборудование для генерации и для электросетей.

"Энергомашиностроители, в свою очередь, ссылаются на рост стоимости металла - меди, стали. Операционные издержки на сервисное обслуживание и на ремонты тоже кратно выросли. По новым оценкам в калькуляторе модернизации некоторые мероприятия выросли в два-три раза, а средняя удельная стоимость мероприятий на 1 кВт установленной мощности увеличилась на 22-27% относительно 2019 года", - сообщил Сниккарс. 

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