РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг на базе ИИ

Ожидается, что платформа существенно уменьшит стоимость внедрения решений на базе искусственного интеллекта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной платформы по предоставлению услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием облачных технологий (платформа Artificial Intelligence-as-a-Service, AIaaS). Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Подписание состоялось в рамках конференции в сфере технологий искусственного интеллекта AI Journey, которая проходит в Москве 22-24 ноября.

"На сегодняшний день компании в различных секторах используют технологии AIaaS для оптимизации рабочих процессов, предоставления улучшенных продуктов и услуг путем применения прогнозной аналитики, систем распознавания изображений и речи, специальных ботов и т. д. AIaaS предоставляет бизнесу доступ к широким возможностям и инструментам искусственного интеллекта без необходимости наличия собственной инфраструктуры или компетенций в этой сфере", - пояснили в фонде.

Предполагается, что платформа существенно уменьшит стоимость внедрения решений на базе ИИ. Кроме того, она станет одной из ведущих площадок по развитию сервисов и алгоритмов машинного обучения в области ИИ, а также позволит осуществлять масштабирование российских разработок на международные рынки.

"Технологическое развитие является одним из ключевых приоритетов инвестиционной стратегии РФПИ: фонд активно инвестирует в перспективные проекты на базе ИИ, помогая полностью реализовать их потенциал. Применение ИИ охватывает большой спектр отраслей российской экономики, включая, помимо IT-сегмента, также образование, здравоохранение, транспорт, торговлю, энергетику и др. Новые высокотехнологичные продукты и сервисы на основе ИИ все более востребованы не только со стороны лидеров рынка, но и небольших компаний, малого и среднего бизнеса", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что создание платформы совместно с университетом ИТМО внесет значимый вклад в укрепление научно-технологического суверенитета РФ, развитие собственных компетенций в сфере высоких технологий, даст возможность российским разработкам удовлетворить потребности внутреннего рынка и успешно расти в глобальном масштабе.