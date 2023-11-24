Корпорация "Туризм.РФ" и Cosmos Hotel Group намерены возвести гостиницы в Пскове и Якутске

По проекту отели будут рассчитаны на 120 и 150 номеров

ТАСС, 24 ноября. Корпорация "Туризм.РФ" и Cosmos Hotel Group планируют построить по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" гостиницы в Якутске и Пскове на 150 и 120 номеров соответственно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"В сотрудничестве с Cosmos Hotel Group мы запланировали еще два отеля, подобных тому, что открылся недавно в Омске. Речь про объекты в Якутске и Пскове. Сейчас мы обсуждаем подробности реализации проектов в этих городах", - цитирует пресс-служба генерального директора корпорации Сергея Суханова.

Проект отеля в Пскове предполагает создание 120 номеров в категории "3 звезды", в Якутске планируют построить четырехзвездочную гостиницу на 150 номеров.

В Омске 1 ноября на берегу Иртыша открылся отель Cosmos Omsk Hotel на 190 номеров различной категории с рестораном на 188 мест, открытой террасой на крыше с панорамным видом на реку и город. В здании расположены фитнес-зал, конференц-пространство с переговорными комнатами и залом на 320 участников.

Корпорацию "Туризм.РФ" создали в 2020 году для развития внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Она реализует комплексные инвестиционные проекты по развитию туристической инфраструктуры и занимается формированием туристических кластеров. Cosmos Hotel Group - крупнейший гостиничный оператор, в портфель которого входит около 40 отелей в 20 городах России.