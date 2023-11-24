24 ноября, 07:01

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2023 году может превысить 430 млрд рублей

В 2022 году группа ВТБ получила рекордный убыток по МСФО в размере 612,6 млрд рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года может превысить отметку в 430 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"У нас остаются с вами два месяца до завершения года. Мы видим, что мы явно закончим год (с чистой прибылью) выше 400 млрд рублей. Объективно - оставшиеся два месяца позволяют нам говорить, что прибыль будет более 430 млрд рублей", - сказал он.

В 2022 году группа ВТБ получила рекордный убыток по МСФО в размере 612,6 млрд рублей.

Прогноз на 2024 год

В 2024 году, по оценкам топ-менеджера, чистая прибыль группы ВТБ не превысит отметку в 400 млрд рублей, но будет больше 300 млрд рублей. "Я ожидаю прибыль 2024 года меньше 400 (млрд рублей), но больше 300 (млрд рублей). В каком диапазоне мы остановимся - это ближайшее будущее покажет", - сказал он, уточнив, что конкретные таргеты по прибыли на 2024 год будут, скорее всего, раскрыты при публикации отчетности за 2023 год.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в октябре 2023 года составила 26,8 млрд рублей, за 10 месяцев - 402,8 млрд рублей. 

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