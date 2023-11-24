24 ноября, 07:06,
обновлено 24 ноября, 07:16

Параметры реализации проектов развития городских электричек проработают до 1 декабря

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Параметры реализации проектов по развитию городских электричек должны быть проработаны до 1 декабря. Об этом говорится в сообщении кабмина со ссылкой на поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии по развитию инфраструктуры

"С целью модернизации транспортной инфраструктуры Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития совместно с ОАО "РЖД" предстоит проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек до 2030 года. Сделать это нужно до 1 декабря", - отмечается в сообщении. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация