Параметры реализации проектов развития городских электричек проработают до 1 декабря

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Параметры реализации проектов по развитию городских электричек должны быть проработаны до 1 декабря. Об этом говорится в сообщении кабмина со ссылкой на поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии по развитию инфраструктуры

"С целью модернизации транспортной инфраструктуры Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития совместно с ОАО "РЖД" предстоит проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек до 2030 года. Сделать это нужно до 1 декабря", - отмечается в сообщении.