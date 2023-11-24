24 ноября, 07:44

Минтруд подготовит перечень трудовых ресурсов стройотрасли по уровням образования

Премьер-министр Михаил Мишустин также распорядился разработать план мероприятий дорожной карты по повышению производительности труда в строительной отрасли

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Минтруду подготовить перечень трудовых ресурсов строительной отрасли до 2030 года по уровням образования и специальностей, сообщается на сайте кабмина.

Поручение дано по итогам стратегической сессии по развитию инфраструктуры, состоявшейся 19 сентября 2023 года.

"Еще один аналитический документ - баланс трудовых ресурсов строительной отрасли до 2030 года по уровням образования и специальностей - поручено сформировать Минтруду", - отметили в кабмине.

Другие поручения

Помимо этого, Мишустин распорядился разработать план мероприятий дорожной карты по повышению производительности труда в строительной отрасли. Минстрой и другие заинтересованные ведомства должны будут разработать этот документ с учетом целевых показателей стратегии развития стройиотрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

Кроме того, перед Росстатом и Минстроем поставлена задача по актуализации методики расчета индекса производительности труда в строительной отрасли.

Отдельный блок поручений председателя правительства посвящен разработке методических и аналитических документов, а также планов развития строительной отрасли. Так, Минпромторгу совместно с Минстроем, Минтрансом и Минэкономразвития будет необходимо завершить работу по формированию баланса спроса и предложения на строительные ресурсы и строительную технику до 2030 года. "Эта работа должна быть проведена отдельно по каждому федеральному округу", - уточнили в кабмине. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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