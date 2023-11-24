В РФ около 90 тыс. заключений планируют выдать организации госэкспертизы до конца года

Начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов сообщил, что за это время эксперты добились снижения сметной стоимости объектов на общую сумму почти 0,5 трлн рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 90 тыс. экспертных заключений предполагается выдать в 2023 году, сообщил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

"На данный момент выдано 66 тыс. экспертных заключений, по году это норма. Когда создавали электронную систему, планировали проектную мощность годовую 90 тыс. [заключений]. В этом году мы точно выдадим 90 тыс.", - сказал он в ходе пленарного заседания IX Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы.

Глава Главгосэкспертизы подчеркнул, что за это время эксперты добились снижения сметной стоимости объектов на общую сумму почти 0,5 трлн рублей.

По данным ведомства, 33% заключений в отношении объектов строительства и реконструкции выдано десятью крупными негосударственными организациями страны, 50% - государственными экспертными организациями. "Эти данные соответствуют уровню экономической активности в регионах и концентрации большого количества заключений на федеральном уровне в Москве, Татарстане, Краснодарском крае и так далее", - пояснил Манылов.

Также он отметил, что доля отрицательных экспертных заключений сократилась более чем в два раза. "Сейчас это 3,7%, это исторический рекорд. Мы начинали 2015 год с того, что отбраковывалась до 20%, [это] пятая часть", - добавил он.

По мнению Манылова, такое сокращение пока происходит не за счет высокого качества подготовки проектных документов, а ценой работы экспертизы. "Мы по сути препятствуем выдаче отрицательных заключений, продляем сроки. Это не очень эффективная мера, так как мы по сути [делаем] работу проектировщиков", - заявил он. Поэтому он предложил объявить 2024 год Годом заказчика, чтобы направить общие усилия на повышение качества работы службы заказчика.