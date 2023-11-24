24 ноября, 08:23

Парламентарий СГ заявил о положительном эффекте санкций для аграриев Белоруссии и России

Председатель Палаты представителей Национального собрания Николай Шевчук сообщил, что появилась возможность финансирования импортозамещающих программ

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Введенные Западом санкции имели положительный эффект для аграриев Белоруссии и России. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил председатель комиссии Парламентского собрания (ПС) Белоруссии и России по аграрным вопросам, председатель профильной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Николай Шевчук.

"Как отмечают производственники и особенно ученые - с положительной стороны [оказали влияние санкции]. В том плане, что у них появилась, во-первых, возможность финансирования импортозамещающих программ. Во-вторых, на них обращают внимание, и они могут все свои идеи и наработки сегодня продвигать в жизнь. И есть заказ, есть заинтересованность в их продуктах. Поэтому наша задача - всем вместе быстрее давать всем идеям ученых путевку в жизнь", - сказал парламентарий перед проходящим в Минске заседанием комиссии ПС.

Шевчук отметил, что совместной работе белорусских и российских ученых и производственников в сфере АПК способствует и то, что остались "все наработки и связи, которые были между учеными Советского Союза. "Школа-то высшая, она осталась. Единственное, что [добавилось на современном этапе], - новые программы, новые веяния, цифровизация", - сказал председатель комиссии.

"Самое главное, когда сейчас, когда появилось Союзное государство, ставятся общие цели и задачи, они уже не дублируют друг друга. Лучшее берут из того, что наработали российские ученые, и лучшее берут из того, что наработали белорусские ученые, есть какое-то разделение труда. А совместно мы получим хороший нормальный продукт и по технике, и по цифровизации, а в целом по обеспечению нашей продовольственной безопасности," - указал Шевчук. 

Теги:
БелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация