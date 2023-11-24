Парламентарий СГ заявил о положительном эффекте санкций для аграриев Белоруссии и России

Председатель Палаты представителей Национального собрания Николай Шевчук сообщил, что появилась возможность финансирования импортозамещающих программ

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Введенные Западом санкции имели положительный эффект для аграриев Белоруссии и России. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил председатель комиссии Парламентского собрания (ПС) Белоруссии и России по аграрным вопросам, председатель профильной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Николай Шевчук.

"Как отмечают производственники и особенно ученые - с положительной стороны [оказали влияние санкции]. В том плане, что у них появилась, во-первых, возможность финансирования импортозамещающих программ. Во-вторых, на них обращают внимание, и они могут все свои идеи и наработки сегодня продвигать в жизнь. И есть заказ, есть заинтересованность в их продуктах. Поэтому наша задача - всем вместе быстрее давать всем идеям ученых путевку в жизнь", - сказал парламентарий перед проходящим в Минске заседанием комиссии ПС.

Шевчук отметил, что совместной работе белорусских и российских ученых и производственников в сфере АПК способствует и то, что остались "все наработки и связи, которые были между учеными Советского Союза. "Школа-то высшая, она осталась. Единственное, что [добавилось на современном этапе], - новые программы, новые веяния, цифровизация", - сказал председатель комиссии.

"Самое главное, когда сейчас, когда появилось Союзное государство, ставятся общие цели и задачи, они уже не дублируют друг друга. Лучшее берут из того, что наработали российские ученые, и лучшее берут из того, что наработали белорусские ученые, есть какое-то разделение труда. А совместно мы получим хороший нормальный продукт и по технике, и по цифровизации, а в целом по обеспечению нашей продовольственной безопасности," - указал Шевчук.