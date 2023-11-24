Минстрой проведет ревизию заключений по строительным проектам

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что сейчас в реестре 380 тыс. проектов, и каждый из них может стать типовым для дальнейшего тиражирования в стране

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минстрой намерен провести ревизию Единого государственного реестра заключений, поскольку некоторые содержащиеся в нем проекты могли быть подписаны неуполномоченными лицами. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе IX Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы.

"Недавно, сопрягая базу НОПРИЗ [Национальное объединение изыскателей и проектировщиков], Главгосэкспертизы и региональных экспертиз, мы увидели, что неполномочные люди подписывают проекты. Это предмет даже не гражданского законодательства в этой части. Масса людей подписала проект, он пришел в экспертизу и попал в ЕГРЗ [Единый государственный реестр заключений]. Эту проверку мы обязательно осуществим за предыдущие моменты", - сказал он.

Файзуллин добавил, что сейчас в реестре 380 тыс. проектов, и каждый из них может стать типовым для дальнейшего тиражирования в РФ. В связи с этим степень ответственности за качество проектов значительно увеличивается.