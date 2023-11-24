Разрешения на импорт и экспорт товаров в ЕАЭС можно будет получать в электронном виде

Решение о принятии новых правил вступает в силу через 60 календарных дней после внесения изменений в договор о Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, которая включает в себя возможность выдачи лицензий и разрешений в электронном виде, если это предусмотрено национальным законодательством. Об этом говорится в пресс-релизе ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами", - сказано в сообщении.

"Предусматривается, что некоторые нормы документа будут применяться по мере готовности государств - членов в соответствии с национальным законодательством. Например, возможность выдачи лицензий и разрешений в форме электронного документа в автоматическом режиме, если это предусмотрено законодательством государства - члена Евразийского экономического союза", - уточняется в сообщении ЕЭК.

Решение о принятии новых правил вступает в силу через 60 календарных дней после внесения соответствующих изменений в договор о Евразийском экономическом союзе.

"Стремительное развитие цифровизации диктует необходимость принятия подобных решений, которые, несомненно, упростят бюрократические процедуры, а также в позитивном ключе повлияют на условия ведения бизнеса в ЕАЭС", - сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.