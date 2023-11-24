24 ноября, 08:24

ЕБРР выделил комбинату в Кривом Роге кредит на $150 млн

Средства будут использованы для финансирования потребностей в оборотном капитале компании для обеспечения непрерывной деятельности на Украине, сообщил портал "Укррудпром"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Криворожскому горно-металлургическому комбинату еще один кредит в размере $150 млн. Об этом сообщил профильный портал "Укррудпром" со ссылкой на информацию ЕБРР.

"Предоставление приоритетного кредита на сумму до $150 млн украинскому АО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Украина), контрольный пакет акций в котором принадлежит ArcelorMittal Group. Цель проекта: кредит будет использован для финансирования потребностей в оборотном капитале компании для обеспечения непрерывной деятельности на Украине",- говорится в сообщении. По информации портала, ЕБРР одобрил проект 15 ноября 2023 года.

Как напомнили в банке, генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо признавал, что 2022 год выдался сложным для предприятия: "Финансовая ситуация была очень сложная, имеем крупные чистые убытки, но мы получили значительную финансовую помощь от корпорации ArcelorMittal - свыше $600 млн".

В связи с падением уровня воды после разрушения дамбы Каховской ГЭС крупнейшая на Украине горно-металлургическая компания "ArcelorMittal Кривой Рог" приостановила производство стальной продукции, чтобы снизить потребление воды. 

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Украина
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