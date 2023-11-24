24 ноября, 08:31

В Таиланде сообщили о полном восстановлении туристического сектора после пандемии COVID-19

Замглавы Управления по туризму Сирипакон Чиаусамут отметил, что правительство страны в сотрудничестве с частным сектором проделало замечательную работу в этом направлении

БАНГКОК, 24 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Туристический сектор Таиланда полностью восстановился после пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил заместитель главы Управления по туризму Таиланда Сирипакон Чиаусамут, курирующий вопросы туристических рынков европейских стран.

"Если говорить о восстановлении нашей туристической индустрии после пандемии COVID-19, то наше правительство в сотрудничестве с частным сектором Таиланда проделало замечательную работу в этом направлении. Прежде всего, это касается вопросов обеспечения безопасности. Мы можем сказать, что сейчас туристическая инфраструктура Таиланда полностью восстановлена, предоставляя еще больше возможностей выбора иностранным и внутренним туристам, особенно на популярных туристических направлениях", - сказал он.

"С открытием новых и восстановлением старых гостиниц, спа-центров, парков развлечений, торговых центров можно сказать, что таиландский туристический сектор стал более современным, обладая всеми необходимыми элементами ответственного и устойчивого туризма. Развитие туристической инфраструктуры также связано с появлением новых направлений вокруг популярных туристических центров, таких как Бангкок, Пхукет, Паттайя и Самуи. Иностранные туристы, включая россиян, активно посещают курортный район Као Лак (провинция Пханг Нга), провинции Краби, Накхонситхаммарат, Районг, Трат, Канчанабури, Чиангмай и Чианграй", - добавил он.

С начала года Таиланд посетили 24 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 3,9 млн. На втором месте оказался Китай (3 млн), на третьем - Южная Корея (1,4 млн), на четвертом - Индия (1,39 млн), на пятом - Россия (1,2 млн). В 2019 году РФ была 7-м по величине туристическим партнером Таиланда (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП. 

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