В Якутии одобрили первую промышленную ипотеку

Кредит получил специализированный застройщик "Республиканское ипотечное агентство"

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Специализированный застройщик "Республиканское ипотечное агентство" получил одобрение на получение первой в Якутии промышленной ипотеки на сумму 420 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и геологии.

"Первую в Якутии промышленную ипотеку получит группа компаний АО СЗ "Республиканское ипотечное агентство" по приоритетному для строительной отрасли проекту модернизации и технологического перевооружения домостроительного комбината в Якутске. <...> Региональное министерство представило производителю новые меры поддержки и в кратчайшие сроки помогло с оформлением заявки, <...> банк одобрил кредит на сумму 420 млн рублей с льготной процентной ставкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства направят на приобретение производственного комплекса и технологическое перевооружение. В министерстве считают, что это повлияет на снижение стоимости готового жилья в Якутске и в целом по республике. После модернизации на домостроительном комбинате планируется производить до 50 тыс. кв. м жилья в год.

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленного производства. Минпромторгом РФ определены банки, уполномоченные на предоставление льготной промышленной ипотеки, и выделены лимиты по данной программе.