В Подмосковье сервис "Начни бизнес в индустриальном парке" помог заключить 65 договоров

Реализация проектов позволит создать более 1,2 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 60 договоров о размещении своих производств на территории индустриальных парков Московской области заключили инвесторы благодаря сервису "Начни бизнес в индустриальном парке". Суммарный объем инвестиций в запланированные проекты оценивается в 5,8 млрд рублей, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Сервис сравнительно молодой - запущен в 2023 году. С его помощью управляющие компании индустриальных парков региона уже заключили 65 договоров с инвесторами, которые разместят свои мощности на территориях этих производственных площадок. Совокупный планируемый объем инвестиций в рамках этих проектов составляет 5,8 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 1,2 тыс. новых рабочих мест", - сказала она.

Зиновьева отметила, что в Подмосковье функционируют почти 70 индустриальных парков. Более половины из них заполнены на 100%, в остальных можно подобрать подходящую площадку для размещения бизнеса в том числе с помощью сервиса, запущенного на инвестиционном портале Подмосковья.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что в тестовом режиме сервис начал работу в августе 2023 года.