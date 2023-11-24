В Литве второй взнос солидарности комбанков на оборону превысит €100 млн

Стоимость мероприятий по укреплению безопасности оценивается в €963 млн

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Второй взнос солидарности, которым коммерческие банки Литвы пополнят ассигнования на нужды обороны, превысит €100 млн. Об этом сообщил государственный банк "Летувос банкас".

"Часть сверхприбыли, полученной коммерческими банками, как и предусмотрено, используется в виде взноса солидарности на общественные нужды. Второй взнос 2023 года превысит €100 млн", - приводятся в сообщении слова члена правления госбанка Симонаса Крепшты.

Первый взнос солидарности в размере €56 млн комбанки внесли в конце августа. Второй взнос они должны погасить до 30 ноября.

Взнос солидарности был введен властями с учетом ожидаемого в 2023 году значительного (до €1 млрд) роста прибыли работающих в стране коммерческих банков. Он является временной мерой, введенной на три года, и предусмотрен в размере 60% полученных доходов от процентов по вкладам, если они на 50% превышают среднюю норму этого показателя за последние четыре года. Как пояснял Минфин, взнос собирается с финансовых учреждений, сумма вкладов в которых на 31 декабря 2022 года была не менее €400 млн. Весь взнос за 2023 год коммерческие банки должны внести до 15 июня 2024 года.

Согласно прогнозу, сумма взноса солидарности за три года, на которые он введен, составит €410 млн. Стоимость мероприятий по укреплению безопасности, на финансирование которых будут направляться эти средства, оценивается в €963 млн.

Комбанки Литвы попросили ЕК дать оценку ситуации с принудительным взносом.