24 ноября, 08:43

В Литве второй взнос солидарности комбанков на оборону превысит €100 млн

Стоимость мероприятий по укреплению безопасности оценивается в €963 млн

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Второй взнос солидарности, которым коммерческие банки Литвы пополнят ассигнования на нужды обороны, превысит €100 млн. Об этом сообщил государственный банк "Летувос банкас".

"Часть сверхприбыли, полученной коммерческими банками, как и предусмотрено, используется в виде взноса солидарности на общественные нужды. Второй взнос 2023 года превысит €100 млн", - приводятся в сообщении слова члена правления госбанка Симонаса Крепшты.

Первый взнос солидарности в размере €56 млн комбанки внесли в конце августа. Второй взнос они должны погасить до 30 ноября.

Взнос солидарности был введен властями с учетом ожидаемого в 2023 году значительного (до €1 млрд) роста прибыли работающих в стране коммерческих банков. Он является временной мерой, введенной на три года, и предусмотрен в размере 60% полученных доходов от процентов по вкладам, если они на 50% превышают среднюю норму этого показателя за последние четыре года. Как пояснял Минфин, взнос собирается с финансовых учреждений, сумма вкладов в которых на 31 декабря 2022 года была не менее €400 млн. Весь взнос за 2023 год коммерческие банки должны внести до 15 июня 2024 года.

Согласно прогнозу, сумма взноса солидарности за три года, на которые он введен, составит €410 млн. Стоимость мероприятий по укреплению безопасности, на финансирование которых будут направляться эти средства, оценивается в €963 млн.

Комбанки Литвы попросили ЕК дать оценку ситуации с принудительным взносом. 

Теги:
Литва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация