На плавучей атомной теплоэлектростанции началась первая перегрузка ядерного топлива

Завершить работу планируют до конца 2023 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Первая в истории перегрузка ядерного топлива началась на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. Как отмечает пресс-служба Росатома, уникальную операцию проводят прямо на плаву и завершат до конца 2023 года.

"На единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, филиал концерна "Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион Росатома, Певек, Чукотский автономный округ) специалисты приступили к уникальным работам по первой в истории станции перегрузке ядерного топлива", - сообщает пресс-служба.

Загрузку кассет со свежим топливом осуществили в один из двух реакторов - правого борта плавучего энергоблока "Академик Ломоносов". Ранее они были доставлены в порт Певека по Северному морскому пути в специальных транспортировочных контейнерах, которые сразу по прибытии переместили на борт ПЭБ. Производителем ядерного топлива для ПАТЭС "Академик Ломоносов" является АО "Машиностроительный завод" (предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ").

"При проведении работ по перегрузке ядерного топлива были выполнены все необходимые мероприятия по обеспечению требований радиационной безопасности. Перед загрузкой в реактор каждая из 121 сборки с топливом прошла строгий приемочный контроль. Все сборки после тщательной проверки специалистов будут последовательно помещены в реактор при помощи автоматизированного кранового оборудования", - приводятся в сообщении слова главного инженера-механика ПАТЭС Алексея Федотова.

Радиационный фон на территории, где расположена ПАТЭС, при проведении данных работ не менялся, соответствовал уровню естественного природного фона, характерного для Певека, отмечает пресс-служба.

Завершить операцию по перегрузке планируется до конца 2023 года. Следующая перегрузка ядерного топлива - уже на реакторной установке левого борта ПЭБ "Академик Ломоносов" - запланирована на следующий, 2024 год.