Politico: ЕС попытается договориться с Орбаном не блокировать помощь Киеву на саммите

По информации газеты, глава Европейского совета Шарль Мишель попытается заключить сделку с премьер-министром Венгрии, чтобы Будапешт не блокировал решение о создании фонда помощи Украине на €50 млрд

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель совершит в понедельник внеплановый визит в Венгрию для переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба Европейского совета.

Как пишет европейское издание американской газеты Politico, Мишель попытается "заключить сделку с Виктором Орбаном", чтобы Будапешт не блокировал на саммите ЕС 14-15 декабря решение о создании фонда помощи Украине на €50 млрд, которые должны быть направлены Киеву в течение четырех ближайших лет. Такое финансирование потребует от стран сообщества внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза.

Politico подчеркивает, что поездка состоится через несколько дней после того, как стало известно, что Орбан направил Мишелю письмо, в котором "угрожал пустить под откос всю политику ЕС в отношении Украины, объявив, что никакие решения о будущей помощи Киеву невозможны, если лидеры не проведут стратегической дискуссии по их дальнейшему подходу к Киеву".

Стратегическая переоценка

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Цюрихе на праздновании 90-летия швейцарского консервативного еженедельника Die Weltwoche, заявил, что стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине провалилась, Россию победить не удастся, и поэтому нужно перейти к новому плану действий, которого у ЕС нет.

По словам Орбана, вместо пересмотра стратегии Брюссель предлагает продолжить военную и финансовую помощь Киеву. "Однако просто отправлять деньги украинцам совершенно бессмысленно, это ни к чему не приведет", - процитировала премьера газета Magyar Nemzet. Орбан подчеркнул, что единственный способ "остановить бессмысленную гибель людей" - это немедленно прекратить огонь и приступить к мирным переговорам, чтобы достичь соглашения об урегулировании конфликта.

По информации Politico, аналогичные тезисы Орбан сформулировал в письме Мишелю, потребовав на саммите Евросоюза в декабре провести переоценку политики по Украине и сформулировать новые цели Евросоюза по этой стране.

Помимо выделения Киеву €50 млрд помощи на следующие четыре года, то есть примерно €1,05 млрд в месяц (в 1,5 раза меньше, чем ЕС платит Киеву в 2023 году), на саммите в Брюсселе лидерам ЕС предстоит обсудить рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Для этого также необходима единогласная поддержка всех стран Евросоюза, которая пока не гарантирована.