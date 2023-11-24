В Кузбассе намерены сохранять одинаковую цену билетов до Шерегеша и Новокузнецка

По мнению министра транспорта региона Сергея Рубана, стоимость перелета можно сделать дешевле за счет субсидий

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Цены на авиабилеты до Новокузнецка и проектируемого аэропорта на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской планируется поддерживать на одном уровне. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

Во время научно-практической конференции, которая проходила в Кузбассе с 17 по 23 ноября, директор аэропорта Новокузнецка Кирилл Ермаков выразил мнение, что часть пассажиров будут летать с лагом в Новокузнецк с транспортной пересадкой до Шерегеша, так как это будет дешевле. При этом более низкая цена билета, по его словам, будет обусловлена разной заполняемостью самолетов.

"Авиакомпании устанавливают цены на свои билеты самостоятельно. Но наша задача сделать так, чтобы стоимость была приблизительно одинаковой, чтобы пассажир выбирал именно ту точку, куда ему нужно. [Стоимость билета] можно сделать дешевле за счет субсидий, тарифы все же должны быть одинаковыми", - сказал Рубан, уточнив, что при этом в один и тот же аэропорт у разных авиакомпаний могут быть разные цены на билеты.

Он также добавил, что в проекте бюджета региона на 2024 год заложены 300 млн рублей на субсидирование авиаперелетов. В первую очередь планируется оказывать поддержку действующим рейсам, например, в Новосибирск и Красноярск. Также со следующего года будут субсидироваться рейсы в Уфу и Самару и, возможно, Махачкалу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать строительство аэропорта Шерегеша не позднее 2025 года. Участок под строительство аэровокзала определили весной 2022 года. Проект проходит госэкспертизу, заключение по которой планируется выдать в начале 2025 года. Пропускная способность терминала аэропорта составит до 1,7 млн пассажиров в год. Сейчас туристы прилетают в аэропорт Новокузнецка в 180 км от курорта, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или автобусе. Ожидается, что собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность курорта и разгрузит аэропорт Новокузнецка.