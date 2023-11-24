В Думу внесли законопроект о расширении прав казенных предприятий на заимствования

Согласно документу, это позволит снизить риски срывов обязательств казенных предприятий по выполнению гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление казенным предприятиям права совершать заимствования путем размещения облигаций и выдачи векселей для снижения рисков срывов обязательств таких предприятий по гособоронзаказу. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас казенные предприятия не могут осуществлять заимствования в организациях, не являющихся кредитными организациями. "В данной связи казенные предприятия не имеют возможности привлекать денежные средства на лучших рыночных условиях, в том числе займы, предоставляемые государственными корпорациями, головными организациями интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, государственными фондами развития промышленности", - говорится в пояснительной записке. Это приводит к значительным затруднениям при проработке вопросов развития казенных предприятий, в том числе по реализации перспективных инвестпроектов, по недопущению снижения показателей экономической эффективности, а также по наращиванию выпуска продукции гражданского назначения, констатируют в кабмине.

При этом у государственных или муниципальных унитарных предприятий есть право совершать заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей, а также в иных формах в случаях, установленных правительством РФ. Законопроект предусматривает предоставление такого права и казенным предприятиям.

Принятие законопроекта позволит снизить риски срывов обязательств казенных предприятий по выполнению гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества путем обеспечения возможности привлечения заемных средств на лучших условиях, в том числе у госкорпораций и головных организаций ОПК для реализации гособоронзаказа, а также у АО "Рособоронэкспорт" для реализации экспортных поставок, говорится в пояснительной записке.