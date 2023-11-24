В МТС назначили нового вице-президента по финансам

Им стал Алексей Катунин

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ПАО "МТС" назначил директора по контроллингу Алексея Катунина на должность вице-президента по финансам. Свою должность он займет 4 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "МТС" объявляет о назначении Алексея Катунина на должность члена правления, вице-президента по финансам с 4 декабря", - сказано в сообщении.

Прежний вице-президент по финансам Андрей Каменский покидает компанию, сообщили в пресс-службе.

Катунин начал работу в МТС в 2009 году со стажировки в отделе финансового контроллинга, в 2011 году он стал ведущим экономистом отдела коммерческого контроллинга и прошел путь до директора департамента функционального контроллинга, а с 2022 года занимал должность директора по контроллингу МТС. Катунин отвечал за операционные финансы группы МТС, включая финансовое планирование, бизнес-анализ, управление инвестиционным портфелем, а также участвовал в запуске системы управления цифровыми продуктами и координации программы экстренных мер по борьбе с COVID-19.