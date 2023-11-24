24 ноября, 09:21

Совет ЕЭК определил квоты на беспошлинный ввоз говядины в страны ЕАЭС на 2024 год

Для Российской Федерации установлен предел до 100 тыс. тонн, уточнила комиссия

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определил квоты на беспошлинный ввоз отдельных видов мяса крупного рогатого скота (КРС), предназначенного для производства мясной продукции. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса КРС, предназначенного для производства мясной продукции", - отмечается в релизе.

"Речь идет о возможности ввоза в 2024 году данной продукции в следующих объемах: для Республики Армения - до 8,5 тыс. тонн, для Республики Беларусь - до 7,5 тыс. тонн, для Республики Казахстан - до 5 тыс. тонн, для Кыргызской Республики - до 3,5 тыс. тонн и для Российской Федерации - до 100 тыс. тонн", - уточняет комиссия.

В ЕЭК пояснили, что мера направлена на восполнение дефицита мясного сырья на внутреннем рынке ЕАЭС, развитие производства готовых мясных и колбасных изделий перерабатывающими предприятиями, а также снижение себестоимости производства и сдерживание роста цен на готовую продукцию в странах союза.

Тарифная льгота будет распространяться только на мясо крупного-рогатого скота, предназначенного исключительно для промышленной переработки и производства готовой продукции, при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара. Такое сырье не относится к высококачественной говядине, в основном производящейся на внутреннем рынке, также отметили в ЕЭК. 

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Россия
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