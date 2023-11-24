Дерипаска предупредил о рисках для экономики Германии из-за скачка цен на энергоносители

Бизнесмен отметил, что субсидии и выпуск долговых бумаг "до добра точно не доведут"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Олег Дерипаска считает, что скачок цен на энергоносители для бизнеса и населения Германии провоцирует риски для экономики страны. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

"Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой и дефицит", - сказал Дерипаска, добавив, что субсидии и выпуск долговых бумаг "до добра точно не доведут".

В конце ноября 2022 года правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Они предполагают ограничение цен для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт·ч в год. Стоимость газа для них должна находиться на уровне до 12 центов за кВт·ч, на электроэнергию - до 40 центов за кВт·ч. Для централизованного теплоснабжения цена ограничена до 9,5 цента за кВт·ч.

Срок действия мер по ограничению цен истекает 31 декабря 2023 года, но планируется продление максимум до 30 апреля 2024 года. Министерство утверждает, что цены продолжают очень сильно колебаться. Таким образом, продление должно действовать как своего рода страховка.

В начале ноября сообщалось, что власти Германии потратили €31,2 млрд на реализацию мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, всего на сдерживание цен в этом году в бюджете страны предусмотрено €83,3 млрд.