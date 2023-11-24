Глава Калужской области сообщил о расширении контактов и сотрудничества с Вьетнамом

По словам Владислава Шапши, возглавляемый им регион один из первых в ЦФО привлек инвестиции вьетнамского бизнеса в свои проекты

ХАНОЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Калужская область и Вьетнам обладают большими возможностями для сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владислав Шапша по итогам рабочей поездки в республику.

"У России с Вьетнамом особые отношения. Мы хорошо друг друга понимаем и находим такие варианты, когда всем интересно и выгодно работать", - сказал он.

В ходе визита делегация Калужской области была принята президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, вице-премьером Чан Хонг Ха, возглавляющим вьетнамскую часть межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, встретилась с министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиеном, а также провела переговоры с торгово-промышленной палатой и вьетнамской ассоциацией женщин-предпринимателей, объединяющей около 8 тыс. участниц.

"Важно, что мы заручились поддержкой руководства страны. Обсудили ряд проектов, которые могут быть реализованы в Калужской области в сфере фармацевтики, переработки, машиностроения, информационных технологий, сельском хозяйстве", - сообщил Шапша. "Мы высоко ценим личный вклад руководителей наших государств в укрепление и расширение двустороннего партнерства. Калужская область подкрепляет надежные политические связи с Вьетнамом ростом социально-экономического сотрудничества", - добавил он.

По словам губернатора, возглавляемый им регион один из первых в ЦФО привлек инвестиции вьетнамского бизнеса в свои проекты. Область, в частности, успешно сотрудничает с вьетнамским концерном TH Group, который реализует масштабный проект по созданию двух животноводческих комплексов и завода по переработке молока.

Калужская область, как отметил ее руководитель, стремится наращивать объемы взаимной торговли с Вьетнамом. За три года товарооборот вырос почти в 10 раз и на пике составил более $300 млн. "Вьетнам стал пятым по величине торговым партнером региона. Мы, безусловно, нацелены на то, чтобы улучшать этот показатель и полностью реализовать свой потенциал сотрудничества. Будем помогать нашим компаниям в поиске партнеров", - подчеркнул Шапша. Он обратил внимание на эффективное взаимодействие региона с Вьетнамом в транспортно-логистической сфере. "Ежегодно логистический центр "Ворсино" на границе с Москвой принимает из Вьетнама около 300 контейнеров с одеждой, обувью, чаем, кофе, изделиями пищевой и химической промышленности. В обратном направлении уходят контейнеры с детским питанием, микросхемами и другой продукцией", - рассказал губернатор.