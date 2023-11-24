24 ноября, 09:31

Глава Калужской области сообщил о расширении контактов и сотрудничества с Вьетнамом

По словам Владислава Шапши, возглавляемый им регион один из первых в ЦФО привлек инвестиции вьетнамского бизнеса в свои проекты

ХАНОЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Калужская область и Вьетнам обладают большими возможностями для сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владислав Шапша по итогам рабочей поездки в республику.

"У России с Вьетнамом особые отношения. Мы хорошо друг друга понимаем и находим такие варианты, когда всем интересно и выгодно работать", - сказал он.

В ходе визита делегация Калужской области была принята президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, вице-премьером Чан Хонг Ха, возглавляющим вьетнамскую часть межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, встретилась с министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиеном, а также провела переговоры с торгово-промышленной палатой и вьетнамской ассоциацией женщин-предпринимателей, объединяющей около 8 тыс. участниц.

"Важно, что мы заручились поддержкой руководства страны. Обсудили ряд проектов, которые могут быть реализованы в Калужской области в сфере фармацевтики, переработки, машиностроения, информационных технологий, сельском хозяйстве", - сообщил Шапша. "Мы высоко ценим личный вклад руководителей наших государств в укрепление и расширение двустороннего партнерства. Калужская область подкрепляет надежные политические связи с Вьетнамом ростом социально-экономического сотрудничества", - добавил он.

По словам губернатора, возглавляемый им регион один из первых в ЦФО привлек инвестиции вьетнамского бизнеса в свои проекты. Область, в частности, успешно сотрудничает с вьетнамским концерном TH Group, который реализует масштабный проект по созданию двух животноводческих комплексов и завода по переработке молока.

Калужская область, как отметил ее руководитель, стремится наращивать объемы взаимной торговли с Вьетнамом. За три года товарооборот вырос почти в 10 раз и на пике составил более $300 млн. "Вьетнам стал пятым по величине торговым партнером региона. Мы, безусловно, нацелены на то, чтобы улучшать этот показатель и полностью реализовать свой потенциал сотрудничества. Будем помогать нашим компаниям в поиске партнеров", - подчеркнул Шапша. Он обратил внимание на эффективное взаимодействие региона с Вьетнамом в транспортно-логистической сфере. "Ежегодно логистический центр "Ворсино" на границе с Москвой принимает из Вьетнама около 300 контейнеров с одеждой, обувью, чаем, кофе, изделиями пищевой и химической промышленности. В обратном направлении уходят контейнеры с детским питанием, микросхемами и другой продукцией", - рассказал губернатор. 

Теги:
РоссияВьетнамКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация