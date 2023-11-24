В Казахстане обсудили восстановление железной дороги в Омскую область

Вопрос восстановления участка Кызыл Ту - Граничная - Русская поляна обсуждается с 2019 года

АСТАНА, 24 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) и компания "Казахстанские железные дороги" обсудили план стратегического сотрудничества, в том числе восстановление участка Кызыл Ту - Граничная - Русская поляна, связывающего север Казахстана с Омской областью России. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанской компании.

"На встрече рассмотрены вопросы привлечения дополнительных грузопотоков, перевозки грузов по безбумажной технологии, развития прямого международного железнодорожно-водного сообщения, паритетного обслуживания локомотивов и локомотивных бригад. <...> По инициативе "Казахстанской железной дороги" обсужден вопрос восстановления железнодорожного участка Кызыл Ту - Граничная - Русская поляна", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам XIII заседание совместной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству компаний.

По итогам заседания определены мероприятия по сотрудничеству, в частности, по формированию прогноза объемов перевозок на 2024-2030 гг., в том числе по восточному маршруту международного транспортного коридора Север - Юг, и по совершенствованию работы межгосударственных стыковых пунктов, отмечается в сообщении.

Вопрос восстановления участка Кызыл Ту - Граничная - Русская поляна обсуждается с 2019 года. Сообщение на этом участке магистрали полностью прекратилось в 2008 году.

По данным Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, участок является частью среднесибирской магистрали, проходящей по территории Омской области, Северо-Казахстанской области, Новосибирской области и Алтайского края. Общая протяженность железнодорожного пути Иртышское - Русская поляна - Граничная - Кызыл-Ту составляет 167,65 км. Из них участок Иртышское - Русская поляна - Граничная, протяженностью 109,85 км, находится в собственности ОАО "РЖД".

Сегодня между Омской и Северо-Казахстанской областями перевозки осуществляются железнодорожным сообщением Петропавловск - Исилькуль. В ТПП отмечали, что в восстановлении участка железнодорожного пути Иртышское - Русская поляна - Граничная - Кызыл-Ту заинтересованы организации Казахстана, поставляющие в Омскую область строительные материалы, поскольку это способствует сокращению расстояния транспортного сообщения с 672 км до 272 км, а время поставки грузов - с 5 суток до 14 часов.