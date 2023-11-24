24 ноября, 10:40

В Таиланде заинтересованы в приеме российских карт "Мир"

Замглавы Управления по туризму Сирипакон Чиаусамут отметил, что переговоры по этому вопросу между российскими и таиландскими финансовыми организациями все еще продолжаются

БАНГКОК, 24 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Таиланд заинтересован в том, чтобы начать прием платежей картами российской платежной системы "Мир" на фоне увеличения срока безвизового пребывания для россиян до 90 дней. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил заместитель главы Управления по туризму Таиланда Сирипакон Чиаусамут, курирующий вопросы туристических рынков европейских стран.

"Насколько я знаю, переговоры между российскими и таиландскими финансовыми организациями все еще продолжаются. Таиландская сторона заинтересована в решении этого вопроса, но мы не знаем точной даты, когда будет принято решение", - сказал он.

"Российские туристы могут обменять наличные евро и доллары США на таиландские баты, некоторые обменные пункты также принимают российские рубли. Торговые центры и гостиницы принимают к оплате карты россиян Visa и Mastercard, выпущенные нероссийскими банками, а также карты UnionPay, выпущенные несколькими российскими банками", - уточнил собеседник агентства.

С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое 16 октября таиландским правительством в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно. Россия в этом году является 5-м по величине туристическим рынком для Таиланда, с начала этого года королевство посетили 1,2 млн россиян. В 2019 году Россия занимала седьмое место (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП. 

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