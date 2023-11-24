24 ноября, 09:37

Акции Polymetal на Мосбирже снижаются второй день подряд

Их стоимость опустилась более чем на 9,5% на фоне намерения компании произвести новый обмен акций, заблокированных в результате введенных ЕС против Национального расчетного депозитария санкций

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций Polymetal на Московской бирже снижалась более чем на 9,5% на фоне намерения компании произвести новый обмен акций, заблокированных в результате введенных ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД) санкций, свидетельствуют данные биржи. Днем ранее по итогам торгов бумаги компании подешевели на 13,8%.

По данным на 12:15 мск, котировки акций Polymetal опускались до отметки в 436 рублей (-9,58%). К 12:30 бумаги компании замедлили снижение и находились на уровне 445,6 рубля (-7,59%).

В четверг Polymetal заявил о намерении произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против Национального расчетного депозитария, на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX). Акционеры компании обсудят предложение 8 декабря.

В компании отметили, что предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев и отвечают установленным в циркуляре критериям, воспользоваться возможностью предъявить такие акции для обмена на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX).

Polymetal намерен объявить об окончательных результатах обмена до 1 ноября 2024 года включительно.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития. 

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