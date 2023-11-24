В Мордовии намерены докапитализировать Фонд развития промышленности на 340 млн рублей

По словам главы региона Артема Здунова, в 2023 году в республике запустили 10 новых промышленных производств

ТАСС, 24 ноября. В Мордовии планируют в 2024 году докапитализировать республиканский Фонд развития промышленности на 340 млн рублей. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов в ходе оглашения послания депутатам Госсобрания республики.

"Заметную роль при реализации новых инвестиционных проектов играет республиканский фонд развития промышленности. В текущем году через этот институт предоставлена финансовая помощь восьми предприятиям почти на 400 млн рублей, в следующем году докапитализируем фонд еще на 340 млн рублей", - рассказал Здунов.

Он отметил, что в 2023 году в республике запустили 10 новых промышленных производств.

"Только в фармацевтику инвестиции составили более 16 млрд рублей. С участием президента России в марте на "Биохимике" открыли одно из крупнейших в стране производство активных фармсубстанций, из которых производят антибиотики и противовирусные препараты. Инвестиции превысили 3,7 млрд рублей", - отметил Здунов.

Он также рассказал, что ГК "Промомед" и Мордовский государственный университет разработали проект создания Мордовского федерального центра развития биотехнологий для проведения работ, которые ранее выполнялись за рубежом. "Созданные центром клеточные линии позволят проводить работы, необходимые для создания новых лекарственных средств для лечения онкологических, аутоимунных, орфанных, генетических заболеваний. Это обеспечит нам полный цикл производства биотехнологических препаратов, гарантирует лекарственную безопасность страны", - сообщил глава Мордовии.