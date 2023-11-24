На модернизацию системы оповещения Хакасии в 2024 году выделили более 19 млн рублей

В 2023 году на эти цели направили почти 37 млн рублей

ТАСС, 24 ноября. Реализация двух этапов модернизации централизованного оповещения населения в Хакасии обойдется региону почти в 56 млн рублей - 36,8 млн уже выделили в 2023 году, 19,1 млн направят в 2024-м. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской комиссии по ГО, ЧС и ПБ по итогам заседания.

"В этом году на первый этап модернизации системы оповещения правительство Республики Хакасия выделило 36,816 млн рублей. На ее второй этап, запланированный на 2024 год, из республиканского бюджета будет выделено 19,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Процесс модернизации решили поделить на два этапа из-за его трудоемкости.