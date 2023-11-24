Новые программы СГ в 2024 году будут финансироваться за счет профицита бюджета

Начальник департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета СГ Наталья Полукарова отметила, что речь идет, в частности, о программе модернизации объектов тылового обеспечения

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Новые программы Союзного государства (СГ) Белоруссии и России, которые предполагается начать реализовывать в 2024 году, будут финансироваться за счет профицита союзного бюджета. Об этом сообщила начальник департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета СГ Наталья Полукарова в ходе состоявшегося в Минске заседания комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по аграрным вопросам.

"В соответствии с законодательством в проект бюджета на очередной финансовый год включаются только утвержденные программы союзного государства. Поэтому за счет сохраненного профицита мы планируем финансировать новые программы союзного государства, которые будут приняты и утверждены постановлением совета министров союзного государства", - сказала она.

Полукарова уточнила, что в настоящее время находятся в высокой степени готовности планируемые к финансированию в 2024 году за счет профицита союзного бюджета "программы модернизации объектов тылового обеспечения [региональной группировки войск], программа "Союзбиомембрана", программа совершенствования защиты информационных ресурсов Союзного государства и программа обеспечения гидрометеорологической безопасности". "Также за счет профицита, при утверждении соответствующего постановления Совета министров, будет финансироваться завершение чернобыльской программы. <...> Также за счет профицита мы планируем финансировать проект по ремонту, реставрации, реконструкции и музеефикации сооружений Брестской крепости, также этот проект находится у нас в высокой степени готовности", - проинформировала начальник департамента.

"Обращение Совета министров Союзного государства с приложением проекта декрета Высшего государственного совета Союзного государства о бюджете на 2024 год и соответствующим принятым постановлением Совета министров Союзного государства о проекте данного декрета направлено 18 ноября текущего года председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеславу Володину", - сообщила Полукарова.

Доходы и программы

Предполагаемые доходы бюджета СГ в 2024 году запланированы в объеме 6,97 млрд рублей, расходы - 5,7 млрд рублей. Профицит составит 1,25 млрд рублей. Полукарова отметила, что традиционно большая часть доходов будет сформирована за счет взносов государств-участников, а также за счет остатков средств предыдущих периодов. Она напомнила, что на 2024 предусмотрено увеличение отчислений государств-участников в бюджет на 38%.

"В структуре расходов бюджета предусмотрено финансирование пяти программ Союзного государства на сумму 2 млрд 631,9 млн рублей. Это программа Союзного государства по развитию пограничной безопасности, [научно-техническая программа] "Компонент-Ф", [программа по разработке интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения] "Интелавто", [программа в области космоса] "Комплекс-СГ", а также [программа] совершенствования объектов военной инфраструктуры", - проинформировала начальник департамента.

Также проектом бюджета предусмотрено финансирование в 2024 году 37 мероприятий СГ в сферах здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, информационного обеспечения на сумму 1,9 млрд рублей.