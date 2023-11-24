В Госдуме рассчитывают, что строительство "Силы Сибири - 2" начнется в 2024 году

Депутат Александр Дроздов уточнил, что оно займет четыре года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Строительство газопровода "Сила Сибири - 2" на территории Красноярского края может начаться в 2024 году, заявил депутат Госдумы Александр Дроздов в ходе круглого стола на тему "Газификация СФО: проблемы и возможности" в Общественной палате РФ.

"Мы ждем магистральный газ, который связываем со строительством "Силы Сибири - 2", которая уже запроектирована: она пойдет в Красноярском крае, мимо города Красноярска, Ачинска, Канска и дальше туда в Монголию. Вчера я встречался в том числе с руководством "Газпрома" в Красноярске на совещании, которое проводил Андрей Анатольевич Турчак, губернатор [Красноярского] края Михаил Михайлович Котюков. Уверяют, что в 2024 году строительство газопровода начнется. Ну это года четыре, как раз к 2028 году поручение президента [по газификации Красноярска] должно быть выполнено", - сказал он.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее заявляла, что утверждение проектной документации по газопроводу "Союз Восток" через Монголию в КНР ожидается в первом квартале 2024 года, само же строительство магистрали может начаться сразу после этого - также в первом квартале 2024 года. Трубопровод "Союз Восток" является продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2".

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что правительство планирует довести магистральный газ до Красноярска к 2028 году для газификации региона. Президент России Владимир Путин поручил оперативно выбрать оптимальные решения по газификации Красноярского края - с учетом "Силы Сибири - 2" или независимо от этого проекта.

"Сила Сибири - 2" - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.